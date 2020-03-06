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Adana'da silahlı soygunla ilgili 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 06.03.2020 10:35 | Son Güncelleme

Çalınan paranın yasa dışı bahisten elde edildiği, şüphelilerden birinin şikayetçinin arkadaşı olduğu belirlendi - Paranın sahibi hakkında yasa dışı bahis oynatmaktan işlem yapıldı

Adana'da otomobili kar maskeli ve silahlı kişilerce durdurulan sürücünün parasının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İddiaya göre, Ozan K. otomobiliyle merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada kar maskeli ve silahlı grup araçla önünü kesti.

Şüphelilerden biri tabancayı Ozan K'ye doğrulttu ve yaklaşık 50 bin lirayı alıp diğerleriyle kaçtı. Ozan K'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Polislere çalınan paranın ağabeyine ait olduğunu söyleyen Ozan K'nin, parayı yasa dışı bahisten kazandığını itiraf ettiği öne sürüldü.

- Ekipler, 80 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek aracın izine ulaştı

Bölgedeki 80 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını belirledi.

Polis, otomobilin Eyüp M. tarafından kiralandığı ve araçta takip sistemi bulunduğu bilgisine ulaştı.

Sistemden aracın Bahçeşehir Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, kendilerini görerek aracın yanından uzaklaşan Eyüp M'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Üzerinden ruhsatsız tabanca ile 55 bin 940 lira çıkan Eyüp M'nin ifadesi doğrultusunda ekipler, olaya karıştıkları ileri sürülen Eser K, Nur Muhammed B, Mustafa I. ve Rukyettin D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, zanlılardan Eser K, Nur Muhammed B. ve Mustafa I'yı yakaladı.

- Zanlılardan biri arkadaşı çıktı

Eser K'nin, Ozan K'nin arkadaşı olduğu, olay günü parayı birlikte tahsil ettikleri, ayrılmalarından kısa süre sonra soygunun gerçekleştiği öne sürüldü.

Soygunu planladığı ileri sürülen Eser K. ile diğer üç şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Eser K, Nur Muhammed B. ve Mustafa I. tutuklandı, Eyüp M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, firari Rukyettin D'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Ozan K. hakkında yasa dışı bahis oynatmaktan adli işlem başlatıldığı, ele geçirilen 55 bin 940 liraya el konulduğu öğrenildi.

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