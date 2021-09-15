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Adana'da sinema konulu fotoğraf sergisi açıldı

15.09.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sinema konulu fotoğraf sergisi açıldı

Adana Sinema Mirası Projesi kapsamında, "Dünden Bugüne Adana Sinemaları Ve Adana'da Sinemaya Gitmek" sergisi açıldı.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü öğrencileri ve Doçent Dr. İlke Şanlıer Yüksel ve Doçent Dr. Aydın Çam'ın birlikte hazırladıkları fotoğraf sergisi, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali etkinlik haftasında açılan sergide, Aydın Çam, uzun yıllardır Adana'nın sinemayla iç içe olduğunu, Altın Koza Film Festivali'nin de bunun en önemli göstergelerinden olduğunu ifade etti.

Sergi, 30 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Adana'da sinema konulu fotoğraf sergisi açıldı

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