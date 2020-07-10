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Adana'da site görevlisini silahla yaralayan sanığa 12 yıl 8 ay hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 10.07.2020 13:43 | Son Güncelleme

Adana'da site görevlisini silahla yaralayan sanığa 12 yıl 8 ay hapis cezası

Adana'da tartıştığı site görevlisini tabancayla yaraladığı, 2 kişiyi de tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa 12 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Caner Ş. (27), tutuklu bulunduğu Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "Kasten yaralama, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Sanık, son savunmasında silahla kimseyi tehdit etmediğini iddia ederek, "Karşımdaki insanı öldürmek veya yaralamak istemedim. Pişmanım." dedi.

Heyet, Caner Ş’yi "kasten yaralama" suçundan 8 yıl 8 ay, "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde oturan Caner Ş. (27), 29 Kasım 2019'da tartıştığı site görevlisi Rıdvan U'yu (31) silahla yaralamış, olaydan sonra 2 kişiyi de tehdit ettiği iddiasıyla polis ekiplerince yakalanan zanlı, tutuklanmıştı.

Olay anı, sitenin güvenlik kamerasına da yansımıştı.

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