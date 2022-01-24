YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

24.01.2022 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalına devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

Adana'da hafif ticari aracın sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, C.B. idaresindeki 01 RN 670 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Su bulunmayan kanaldan çıkartılan yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Büyük ilgi gördü! "Bu tam olarak ona benziyor"Büyük ilgi gördü! "Bu tam olarak ona benziyor"
Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralıAdana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana

Adana Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:40
Öğle
12:56
İkindi
15:38
Akşam
18:01
Yatsı
19:19

Adana Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazartesi

Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Adıyaman Eczanesi
Seyhan
Arıkan Eczanesi
Seyhan
Harman Eczanesi
Seyhan
Berfin Gören Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.