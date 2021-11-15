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Adana’da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

15.11.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Adana’da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kürşat Güneş idaresindeki 23 EE 844 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar üzerinde kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Güneş, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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