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Adana’da süt ve süt ürünlerine yönelik denetim

ADANA HABERLERİ  | 17.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Adana’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce süt ve süt ürünleri imal eden işletmeler denetlendi.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türkiye genelinde uyguladığı gıda denetimleri Adana’da süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerinin denetimiyle başladı.Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, denetimler esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık talimatıyla denetim seferberliği başlatıldığını ifade etti.

Adana’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce süt ve süt ürünleri imal eden işletmeler denetlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türkiye genelinde uyguladığı gıda denetimleri Adana’da süt ve süt ürünleri imal eden işletmelerinin denetimiyle başladı.
Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, denetimler esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık talimatıyla denetim seferberliği başlatıldığını ifade etti. Yaşar, 17-22 Şubat tarihleri arasında her gün bir ürün grubunun denetimlerini yapacaklarını kaydederek, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin start vermesiyle denetim seferberliğine başladık. Bugün süt ve süt ürünleri, ardından et ve ürünleri, daha sonra ekmek ve katkı maddeleri olmak üzere hafta boyunca denetimler yapacağız. 110 denetim elemanımızla ürünlerin tüketiciye daha sağlıklı ulaşması açısından denetimleri yapacağız" dedi.
Yaşar, denetimlerde şartları uygun olmayanlara gerekli idari yaptırımların uygulanacağını da sözlerine ekledi.

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Deva Eczanesi
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Fulya Akgün Eczanesi
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Karnas Eczanesi
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Seda Eczanesi
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