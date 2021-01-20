Adana'da tehditle babasının parasını gasbeden sanığa 5 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da ölümle tehdit ettiği babasının parasını zorla aldığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa, "nitelikli yağma" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay tarihinde müşteki babası Z.M'ye bıçakla saldırarak ölümle tehdit ettiğini, babasının parasını zorla aldığını ve sanığın benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek üzerine atılı "nitelikli yağma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Babasının parasını gasbettiği suçlamalarını kabul etmeyen sanık M.M. ise "Ben babama karşı böyle bir suç işlemedim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık M.M'yi "nitelikli yağma" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

