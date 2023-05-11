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Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası

11.05.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında yargılanan 3 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar R.Y, Ş.D. ve T.Ş. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların kentte DEAŞ'a katılımı artırma adına toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde teröristlere ait fotoğraflar tespit edildiğini ve faaliyetlerinde kod isim kullandıklarını belirtti.

Savcı, ayrıca sanıkların DEAŞ üyeliğinden işlem yapılanlarla irtibatının bulunduğunu, ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiğini, deşifre olmamak için birbirleriyle şifreli konuştuklarını ve sosyal medyadan örgüt lehine propaganda yaptıklarını aktararak, sanıklar R.Y, Ş.D. ve T.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık T.Ş. savunmasında, örgüte katılmadığını ve kod isim kullanmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. DEAŞ'a kimsenin katılım yapmasını sağlamadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da savunmalarında beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

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