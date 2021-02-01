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Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan 4 sanığa hapis cezası

01.02.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan 4 sanığa hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 6 sanıktan 3'ü 1 yıl 6 ay 22 gün, biri de 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.G, M.Ç, C.T, İ.Ç, G.Y. ve M.B. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık A.G. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürdü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık A.G, "Benim hiçbir terör örgütüyle bağlantım yok. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." şeklinde savunma yapatı.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak A.G, M.Ç, C.T. ve İ.Ç'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan A.G, M.Ç. ve C.T'yi 1 yıl 6 ay 22'şer gün, İ.Ç'yi 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların da "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

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