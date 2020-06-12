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Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 12.06.2020 15:21 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü PKK propagandasına hapis cezası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar N.B. ve S.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık N.B. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını öne sürerek, beraatini talep etti.

Diğer sanık S.Ç. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan N.B'yi "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

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