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Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği dev derbinin ardından spor yazarları maçı kaleme aldı. Usta kalemler, Vincenzo Italiano'nun taktiksel planına, siyah-beyazlıların oyun aklına ve sarı-lacivertlilerin saha içi zaaflarına dikkat çekti.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2026-27 sezonunun ilk derbisi Kadıköy'de oynandı. Fenerbahçe, 26. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ve 73. dakikada Dusan Vlahovic'in kaydettiği gollerle dev derbiden 2-1'lik zaferle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmandaki üstün oyununu ve Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunları değerlendirdi.

"YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERİM"

Fenerbahçe de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev 1

Serdar Ali Çelikler: "Adreslemeyi doğru yapmak lazım: Önder Özen büyüktür Oğuz Çetin, Vincenzo Italiano büyüktür İsmail Kartal. Beşiktaş’ta doğru seçimler var. Ben İsmail Kartal olsam istifa ederim." (Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına istinaden)

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"ITALIANO'NUN PLANI ÇOK AÇIKTI"

Fenerbahçe de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev 2

Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan, Beşiktaş'ın merkezdeki direncine ve geçiş oyununa vurgu yaptı:

"Orkun ve Salih'in merkezdeki direnci, Olaitan'ın geçişlerdeki hareketliliği ve Trossard'ın bağlantı oyunu, Fenerbahçe baskısının kırılmasını sağladı. İtaliano'nun planı açıktı: Derbiyi kaosa değil, kontrollü geçişlere ve doğru anlara bırakmak. Galibiyetin asıl mesajı şu: Beşiktaş artık derbiyi kazanmak için yalnızca mücadele eden değil, baskıyı doğru pasla aşan, topu kazandığında hızlanan bir takım görüntüsü veriyor. Beşiktaş, Kadıköy'den yalnızca 3 puanla değil, şampiyonluk inancıyla döndü."

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"İSMAİL KARTAL'IN HATASI, ITALIANO'NUN KEŞFİ"

Fenerbahçe de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev 3

Sabah Gazetesi'nden Bülent Timurlenk, Fenerbahçe'nin kadro planlamasını eleştirirken, Beşiktaş'ın teknik heyetini övdü:

"Asensio sakat ve durumu belirsizken Talisca'yı göndermek futbol faciası. Forvet arkasında oynamamış İrfan Can'dan medet uman İsmail Kartal karşısında İtaliano; Salih, Olaitan, Orkun üçlüsünün dinamizmine güveniyordu. İtaliano, dersine iyi çalışmış. Semedo ve Skriniar'ın arkasındaki madeni güzel keşfetmiş. Maç boyunca bu bölgeyi paramparça etti."

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"BEŞİKTAŞ OLGUNLUĞUNU ZİRVEYE TAŞIDI"

Fenerbahçe de İsmail Kartal için istifa iddiası! Derbi sonrası ortalık alev alev 4

Fanatik Gazetesi yazarı Cem Dizdar ise siyah-beyazlı ekibin bilhassa ikinci yarıdaki oyun aklına ve pas organizasyonlarına dikkat çekti:

"Beşiktaş ikinci devreye oyun ritmini belirleme konusunda daha iyi başladı. Oyunu hızlandırıp, yavaşlatma konusunda gitgide daha da olgunlaştıklarını gösterircesine ilerlediler. Savunmadan 6-7 pasta çıkıp Dusan Vlahovic’e golü attırırken bu olgunluğu zirveye ulaştırdılar. Vincenzo Italiano’nun başlangıç planını da oyun içi gelişmelere bağlı revizyonlarını da doğru uygulayan oyuncuları, Fenerbahçe’yi özellikle ikinci devrede ziyadesiyle çaresiz gösterip maçı kazanmayı bildiler."

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İsmail Kartal Aziz Yıldırım Serdar Ali Çelikler fenerbahçe
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