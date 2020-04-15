Adana'da terör örgütü PKK/KCK şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü PKK/KCK'yla bağlantılı olduğu iddia edilen M.M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından M.M. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin terör örgütüne katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

M.M'nin, Suriye'ye geçerek terör örgütüne katıldığı aktarılan iddianamede, şüphelinin eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen M.M. ise suçlamaları kabul etmedi.

