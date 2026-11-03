Taşacak Bu Deniz’in Hicran’ı Burcu Cavrar tarzıyla dikkat çekti

‘Taşacak Bu Deniz’de Hicran karakteriyle dikkat çeken Burcu Cavrar bir davette ortaya çıktı. Dizideki performansı ve açıklamalarıyla zaman zaman adından söz ettiren güzel oyuncu davette iddialı bir kombinle dikkat çekti.

Siyah mini eteği-sütyen ve transparan bluzla kombinleyen Burcu Cavrar deri ceket ve botlarıyla kombinini tamamladı. Ancak oyuncunun bu seçimi görenlerden tam not alamadı.

Taşacak Bu Deniz’in Hicran’ı Burcu Cavrar'a "Kombin olmamış", "Parçalara uyumsuz duruyor", "Bu kombinde olmayan bir şey var", "Yok bu tarz tutmamış" yorumları yağdı.