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Adana'da terör örgütü üyeliği iddiasıyla 25 sanığın yargılanması sürdürüldü

ADANA HABERLERİ  | 11.05.2020 17:41 | Son Güncelleme

Adana'da terör örgütü üyeliği iddiasıyla 25 sanığın yargılanması sürdürüldü

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 2'si tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar N.D. ve B.E. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

N.D, savunmasında, terör örgütü ile bir bağlantısının olmadığını ve silahlı herhangi bir eyleme katılmadığını iddia ederek, "Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. PKK terör örgütünün gençlik yapılanması ile bir bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanık B.E. de terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, tahliye veya beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, N.D. ve B.E'nin tutuklulukta kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması hususlarını göz önünde bulundurarak, sanıkların adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

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