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Adana'da tırla çarpışan ekip aracındaki iki polis yaralandı

29.06.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tırla çarpışan ekip aracındaki iki polis yaralandı

Adana'da tırla çarpışan ekip aracındaki iki polis yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, tırla ekip aracının çarpışması sonucu yaralanan iki polis hastaneye kaldırıldı.

Mazhar A. idaresindeki 63 E 3630 plakalı tır, Ceyhan Otobüs Terminali kavşağında, ekip aracıyla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan iki polis, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı.

Adana'da tırla çarpışan ekip aracındaki iki polis yaralandı

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