Adana'da uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı

Adana'da tırdaki valizde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kente giriş yapan bir tırda uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla tırdaki bir valizde 9 kilogram uyuşturucu hap, 1 kilo 80 gram skunk ve 2 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, sürücü M.T'yi (44) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu madde ele geçirilen tırın sürücüsünün yakalanma anı polis kamerasınca görüntülendi.



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