Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, bazı zanlıların adreslerini tespit etti.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girdi.

Ekipler, evlerde arama yaparken, bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



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