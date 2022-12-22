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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

22.12.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Karataş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Karataş Emniyet Amirliği, ilçede uyuşturucu ticareti yapanların belirlenip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla 7 zanlının kimliğini ve adresini tespit etti.

Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheliler S.B, O.T, U.D.T, F.B, S.E, F.E. ve E.B. gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde 350 gram esrar, 57 uyuşturucu hap, 1,22 gram eroin, 6,33 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, ruhsatsız 4 av tüfeği ve bu silahlara ait 69 fişek ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyona ilişkin polis kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, özel harekat ekipleri bir eve koçbaşı yardımıyla kapısını kırarak giriyor. Daha sonra adreste narkotik dedektör köpeğiyle arama yapılıyor. Polisler, arama yaptıkları ikamette zanlıların bir miktar uyuşturucuyu lavaboya ve tuvalete döktüğünü belirliyor.


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