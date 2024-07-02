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  4. Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA AA
02.07.2024 09:54
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Adana'da polisin uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik yaptığı araştırmayla 6 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt, Yüreğir ilçesindeki Dadaloğlu ve Çukurova ilçesindeki Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan ikametlere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 17,72 gram sentetik uyuşturucu ve 7 kök Hint keneviri bulundu.

Narkotik ekipleri, ele geçirilen uyuşturucularla ilgili E.A, T.Ö, B.T, M.M, C.O.K. ve M.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, T.Ö. ve B.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Express


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