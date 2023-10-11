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Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis

11.10.2023 10:29 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Barbaros Mahallesi'nde otomobilinde, gece saatlerinde motosikletle yanına gelen iki kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık İ.D. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı İ.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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