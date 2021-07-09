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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

09.07.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 565 gram sentetik uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap, 708 uyuşturucu etkili hap, 44 kök Hint keneviri ve ruhsatsız 2 pompalı tüfek ele geçirildi, şüpheliler Hüseyin Ö. ve Kadir S. ile C.Y, B.U.M. ve S.A. gözaltına alındı.

Zanlılardan C.Y'nin, kentte çekilen ve internet üzerinden yayınlanan eski bir dizinin oyuncusu olduğu, daha önce de hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma" ile "yağma" suçlarından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Ö. ve Kadir S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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