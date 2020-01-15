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  4. Adana'da uyuşturucu satışından hüküm giyenlere yönelik operasyon

Adana'da uyuşturucu satışından hüküm giyenlere yönelik operasyon

ADANA HABERLERİ  | 15.01.2020 08:03 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu satışından hüküm giyenlere yönelik operasyon

Adana'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere operasyon düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hüküm giyen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 30 hükümlünün adresini tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle bazı evlere şafak vakti baskın düzenledi.

Ekipler, koç başıyla kapılarını kırarak girdikleri evlerde aramalar yaptı.

Yakalanan bazı hükümlüler, işlemlerin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Narkotik Operasyon

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