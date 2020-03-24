YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis

ADANA HABERLERİ  | 24.03.2020 14:17 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu ticareti sanığına 5 yıl hapis

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis ve 10 bin lira para cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Hasan A. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda sanığa ait çantada satışa hazır 14 bin 300 gram esrar ele geçirildiği dikkate alınarak, Hasan A'nın "ticari amaçla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma veya nakletme" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Hasan A. ise savunmasında suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
Anahtar Kelimeler:
hapis cezası mütalaa Sanık savunması uyuşturucu ticareti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Bedava araç dezenfektesine akın ettiler

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza

Edremit’te maskeli nikah

Edremit’te maskeli nikah

Adana Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:09
Sabah
06:29
Öğle
12:50
İkindi
16:18
Akşam
19:01
Yatsı
20:16

Adana Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Akan Eczanesi
Seyhan
Akşam Eczanesi
Seyhan
Aslı Eczanesi
Seyhan
Gülpınar Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Ataşbak: “sporcularımız İçin İmkanlarımızı Zorluyoruz”

Ataşbak: “sporcularımız İçin İmkanlarımızı Zorluyoruz”

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.