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Adana’da uzun namlulu silah ele geçirildi

ADANA HABERLERİ  | 05.08.2020 09:38 | Son Güncelleme

Adana’da araçlarında uzun namlulu silah ele geçirilen iki zanlıdan biri tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’ndan Adana istikametine gelen bir araçta Kaleşnikof marka silah olduğu bilgisine ulaştı.

Adana’da uzun namlulu silah ele geçirildi

Adana’da araçlarında uzun namlulu silah ele geçirilen iki zanlıdan biri tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’ndan Adana istikametine gelen bir araçta Kaleşnikof marka silah olduğu bilgisine ulaştı. Polis hemen harekete geçip aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 Kaleşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi. Zanlılar M.C. ve M.D. gözaltına alındı. Silah ticareti yaptıkları öne sürülen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan M.D. tutuklandı.

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Adıyaman Eczanesi
Seyhan
Ayşem Eczanesi
Seyhan
Çağla Su Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Seyhan Eczanesi
Seyhan
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