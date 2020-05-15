Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmasını engelleyen 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmasını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla gerçekleştirdiği yardım dağıtım çalışmalarını 4 kişi engellemek istedi.
Olaya müdahale eden polisi darbeden 4 şüpheli, gözaltına alınarak Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.