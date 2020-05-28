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Adana’da vektörle savaş

ADANA HABERLERİ  | 28.05.2020 15:11 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vektörle mücadelenin tam kapasite devam ettiğini, geçen yıla göre büyük oranda azalan şikayetlerin daha aşağıya çekilmesi için mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını söyledi.Büyükşehir Belediyesi, merkezde ve kırsalda, başta sivrisinek olmak üzere vektörle mücadeleyi sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vektörle mücadelenin tam kapasite devam ettiğini, geçen yıla göre büyük oranda azalan şikayetlerin daha aşağıya çekilmesi için mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi, merkezde ve kırsalda, başta sivrisinek olmak üzere vektörle mücadeleyi sürdürüyor. 15 ilçe, 828 mahallede, 96 araç, 322 personelle sürdürülen ilaçlama çalışmaları, merkezde 45, ilçelerde 25 ekiple aralıksız devam ediyor.
Mücadelede, bodrumlar, dere yatakları, foseptik, havyan gübresi ve atıkları, su birikintileri, site havuzları ile vektör üremesine uygun noktaların ilaçlanması titizlikle gerçekleştiriliyor.
Sivrisinekle mücadelenin uzun bir süreç gerektirdiğini ve şu ana kadar yapılması gerekenlerin yapıldığını, yaz aylarında da vektörle savaşın tam kapasite süreceğini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçen yıla oranla şikayetlerin büyük oranda azaldığını, daha da azalması için özveriyle çalışıldığını açıkladı.
Sivrisinekle mücadeleyi bu yıl Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ile birlikte; ASKİ Kanalizasyon Daire Başkanlığı, ASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı birlikte yürütüyor.
Adana merkezde bulunan 150 mahallenin yaklaşık 50’sinde tarım, hayvancılık ve kentsel yaşamın iç içe olduğunu hatırlatan yetkililer, bu durumun sivrisinek, karasinek ve vektör kapsamına giren diğer canlılar için uygun yaşam alanı oluşturduğunu belirterek, vatandaşların sivrisinekle mücadelede bilinçli olmasının önemine değindi.
Adanalılar vektörle ilgili şikayetlerini Alo 153 çağrı hattına yapabiliyor.

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