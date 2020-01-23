Adana'da yaşlı 2 kadının öldüğü trafik kazasının sanıklarına hapis cezası

Adana'da, kullandığı otomobille kaldırımda oturan yaşlı 2 kadına çarparak ölümlerine neden olduğu iddiasıyla yargılanan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibi 7 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuklu sanık Sevcan K. ile müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu, araç sahibi tutuksuz sanık Nadir G. ise katılmadı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasında başka araştırılacak husus kalmadığını belirtip, taraflara esas hakkındaki son sözlerini sordu.

Önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, mütalaasında, 2 sanığın da bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olduklarını belirtilerek, 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, sanık Sevcan K'nın hükümle birlikte tutukluluğunun devamını, Nadir G'nin ise tutuklanması için yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.

Önceki savunmasında ehliyetinin olmadığını belirten sanık Sevcan K, son savunmasında, olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu söyledi. Yaşamını yitiren kadınların yakınları ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.