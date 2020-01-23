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Adana'da yaşlı 2 kadının öldüğü trafik kazasının sanıklarına hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 23.01.2020 14:00 | Son Güncelleme

Sanıkları 7 yıl 2 ay 20'şer gün hapse mahkum eden mahkeme heyeti, ehliyetsiz sürücü sanık kadını, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti. Diğer sanığın ise ehliyetine 2 yıl süreyle el konulması kararlaştırıldı

Adana'da, kullandığı otomobille kaldırımda oturan yaşlı 2 kadına çarparak ölümlerine neden olduğu iddiasıyla yargılanan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibi 7 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuklu sanık Sevcan K. ile müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu, araç sahibi tutuksuz sanık Nadir G. ise katılmadı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasında başka araştırılacak husus kalmadığını belirtip, taraflara esas hakkındaki son sözlerini sordu.

Önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, mütalaasında, 2 sanığın da bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olduklarını belirtilerek, 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, sanık Sevcan K'nın hükümle birlikte tutukluluğunun devamını, Nadir G'nin ise tutuklanması için yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.

Önceki savunmasında ehliyetinin olmadığını belirten sanık Sevcan K, son savunmasında, olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu söyledi. Yaşamını yitiren kadınların yakınları ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Sevcan K. ve Nadir G'yi "Bilinçli taksirle 2 kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 7 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Sevcan K'yı tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye ederken, diğer sanık Nadir G'nin ise ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasını da kararlaştırdı.

Tahliye edilen sanık Sevcan K. verilen karar nedeniyle mutluluktan ağladı.

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde, 31 Mayıs 2019'da Sevcan K. yönetimindeki 01 BC 470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda oturan Raziye (73) ve Münevver Can'a (71) çarparak ölümlerine neden olmuştu.

Kazanın ardından tutuklanan Sevcan K. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Yargılama sırasında sanık Sevcan K, kullandığı aracın arkadaşı Nadir G'ye ait olduğunu ve kaza anında direksiyonu onun çevirdiğini iddia etmişti. Nadir G. hakkında da ek iddianame hazırlanarak dava dosyaları birleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ADANA-KAZA Dava hapis cezası

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