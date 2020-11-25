Adana'da yaşlı kadını evinde gasbettiği iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlılar Veysel A. (20) ve İlhan K'yi (18) yakaladı, aramalarda bir ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Bölgedeki ev ve iş yerlerine ait yaklaşık 120 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği 2 zanlının Sarıçam ilçesindeki bir eve girdiklerini tespit etti.

Kadının altınlarını gasbettiği ileri sürülen şüpheli Veysel A'nın ifadesinde, olaydan sonra altınları Mahmut Ö'ye verdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- "Beni öldüreceğini sandım"

Gasp mağduru Şerife K, gazetecilere, evindeki koltukta uzanarak televizyonda film izlediği sırada zanlının açık kapıdan içeriye girdiğini söyledi.

Zanlının, bağırmaması için ağzını kapattığını anlatan Şerife K, şunları kaydetti:

"Bir anda elindeki bezi yüzüme bastırmaya başladı. Beni bayıltacağını anlayınca direndim. 'Evdeki değerli eşyaları alıp, beni de öldürür gider' diye düşündüm. Boğuşma esnasında beni sürükleyip, yüzükoyun yere yatırıp, diziyle boynuma bastırdı. Kalp hastasıyım. Beni öldüreceğini sandım. Çok korktum. Ona, 'Beni öldürüyorsun.' dedim. Elindeki bıçağı gösterip, 'Eğer bağırırsan bu bıçağı sana saplarım.' dedi. Sonra kolumdaki 4 altın bilezikten 3'ünü aldı, diğeri biraz dar olduğu için almakta zorlandı. Başarılı olamayınca da almaktan vazgeçti. 'Ne istiyorsan al götür ama beni öldürme.' dedim. Bileziklerimi aldıktan sonra bana, 'Polisi arayıp yardım istersen seni öldürürüm.' diyerek tehditte bulunup evden ayrıldı."

Öte yandan, şüpheliler Veysel A. ve İlhan K'nin olayın ardından bölgeden koşarak uzaklaşması ve bir bakkaldan alışveriş yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

