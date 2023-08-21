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Adana'da yediemin otoparkından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

21.08.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yediemin otoparkından 21 elektrikli bisiklet ve motosiklet çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki sorumlularının bir süre önce terk ettiği yediemin otoparkına hırsız girdiği ihbarını aldı.

Adrese giden ekipler, şüpheliler M.A. (36), B.H. (37), H.H. (24) ve A.K'yi (37) suçüstü yakaladı.

Zanlıların buradan çaldığı tespit edilen 21 motosiklet ve elektrikli bisiklet de polis ekiplerince bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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