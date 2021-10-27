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Adana'da yeğenini cinayete azmettirdiği öne sürülen amcaya müebbet talebi

27.10.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tutuklu 16 yaşındaki cinayet zanlısıyla ilgili soruşturma da çocuk mahkemesince yürütülüyor

Adana'da, azmettirdiği 16 yaşındaki yeğeninin bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan amcaya, müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde, 23 Haziran'da Mustafa Ok'un (56) yeğeni İ.T. (16) tarafından tabancayla öldürmesiyle ilgili tutuklanan amca A.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapsi istendi.

İddianamede, olay günü A.T'nin kullandığı araçla maktulü kontrol etmek amacıyla Çukurova Caddesi'nden geçtiği, kısa süre sonra yeğeni İ.T'nin caddeye gidip Mustafa Ok'u tabancayla öldürdüğü anlatıldı.

Zanlı A.T'nin daha önceden Mustafa Ok ile arasında husumet bulunduğu, bu durumun adli evraklara da yansıdığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Olay tarihinde A.T'nin, maktulün oturduğu yeri, önce araç ile geçerek kontrol ettiği, kısa bir süre sonrada yeğeni İ.T'nin olay yerine gelerek Mustafa Ok'u öldürdüğü, İ.T'nin maktulü öldürmesi konusunda amcası A.T. tarafından azmettirildiğinin müşteki beyanları, tanık anlatımları, görüntü izleme kayıtları, otopsi raporu, olayla ilgili tutanaklardan anlaşıldığı dikkate alınarak, sanık A.T'nin 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep olunur."

Öte yandan, tutuklu 16 yaşındaki cinayet zanlısı İ.T. ile ilgili soruşturma da çocuk mahkemesince yürütülüyor.

- Olayın geçmişi

Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde yürüyen Mustafa Ok (56), 23 Haziran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayda tabancayı kullandığı öne sürülen İ.T. tutuklanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, zanlının amcası A.T. de olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla 11 Ekim'de tutuklanmıştı.

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