Adana'da yeniden yargılanan cinayet sanığının cezası arttırıldı

Adana'da eşi, baldızı ve kayınbiraderini tabancayla öldürdüğü, kayınvalidesini de yaraladığı gerekçesiyle daha önce biri ağırlaştırılmış 3 kez müebbet ve 1 yıl 6 ay hapse mahkum edildikten sonra istinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden yargılanan sanığın cezasında artırıma gidildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Mehmet Öneker tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanık Öneker, savunmasında, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmaya gittiğini belirterek, "Ben kendilerine barışmak istediğimi söyledim. Kıskançlık nedeniyle tartıştık. Bana bir şeyler attılar. Daha sonrasını hatırlamıyorum, silahla ateş ettim, kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Kendimde değildim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Öneker'e "Eşini öldürme" suçundan daha önce verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını tekrar verirken, kayınvalidesini öldürmeye teşebbüs suçundan ise 1 yıl 6 ay olan hapis cezasını 12 yıla çıkararak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

​​​​​​​-Olay

Mehmet Öneker, kendisinden ayrılmak istediği iddia edilen eşi Ayla Öneker (39) ile görüşmek için 7 Nisan 2019'da kayınvalidesi Hacer İrketi'nin (80) merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki evine gitmiş, taraflar arasında tartışma çıkmıştı. Silahla vurulan Ayla Öneker, ablası Reyhan İrketi (51) ve ağabeyi Bahri İrketi (55) hayatını kaybetmiş, Hacer İrketi yaralanmıştı. Kaçan zanlı Mehmet Öneker yakalanmıştı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanık Mehmet Öneker, 19 Haziran 2020'de eşi Ayla Öneker'i öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, baldızı ve kayınbiraderini öldürmekten iki kez müebbetle kayınvalidesini yaralamak suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

