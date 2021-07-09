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Adana'da yüksekten düşen down sendromlu genç öldü

09.07.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yüksekten düşen down sendromlu genç öldü

Adana'da yüksekten düşen down sendromlu genç hayatını kaybetti.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın 4. katında oturan down sendromlu Alpay Aspar (25), ailesinin evde olduğu sırada pencereden düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Aspar'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.

Aspar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

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