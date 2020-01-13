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  4. Adana'daki PKK/KCK davasında yargılanan iki sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis

Adana'daki PKK/KCK davasında yargılanan iki sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis

ADANA HABERLERİ  | 13.01.2020 15:03 | Son Güncelleme

Adana'daki PKK/KCK davasında yargılanan iki sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında "toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılmak" suçundan dava açılan 2 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Gökhan Yılmaz ve Ali Oktay ile avukatları katıldı.

Sanık Yılmaz savunmasında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını öne sürerek, ''Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir terör örgütüne yardım etmedim. Silahlı eylem ve yasa dışı gösterilere katılmadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum.'' dedi.

Diğer sanık Oktay'da PKK/KCK üyesi olmadığını belirterek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Gökhan Yılmaz ve Ali Oktay'ı "toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılmak" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

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