Adana'daki tarihi Varda Köprüsü kar yağışıyla beyaza büründü

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki, üzerinden demir yolu da geçen 110 yıllık Varda Köprüsü kar yağışında beyaz örtüyle kaplandı.

İlçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve bitki örtüsü beyaza büründü.

Almanlar tarafından 1912 yılında taştan, çelik örme tekniğiyle yapılan Varda Köprüsü de yağıştan etkilendi.

Asırlık köprünün beyaz örtüyle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olan Varda Köprüsü'nde "James Bond" serisinin "Skyfall" filminin aksiyon sahneleri de çekilmişti.

