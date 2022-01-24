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Adana'daki tarihi Varda Köprüsü kar yağışıyla beyaza büründü

24.01.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki tarihi Varda Köprüsü kar yağışıyla beyaza büründü

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki, üzerinden demir yolu da geçen 110 yıllık Varda Köprüsü kar yağışında beyaz örtüyle kaplandı.

İlçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve bitki örtüsü beyaza büründü.

Almanlar tarafından 1912 yılında taştan, çelik örme tekniğiyle yapılan Varda Köprüsü de yağıştan etkilendi.

Asırlık köprünün beyaz örtüyle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

Bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olan Varda Köprüsü'nde "James Bond" serisinin "Skyfall" filminin aksiyon sahneleri de çekilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Adana

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