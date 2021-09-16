YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adanalı balıkçılar av yasağının kalkmasıyla denize açıldı

Adanalı balıkçılar av yasağının kalkmasıyla denize açıldı

16.09.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanalı balıkçılar av yasağının kalkmasıyla denize açıldı

Adana'da balıkçılar, 2021-2022 avlanma sezonun açılmasının ardından tekneleriyle denize açıldı.

Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz, Karataş Limanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'deki denizlerde 500 tür balık olduğunu belirtti.

Söz konusu türlerin gelecek nesillere aktarılması için iyi korunması gerektiğini belirten Ayaz, "Gerekirse bunun için balıkçılara hizmet içi eğitim vereceğiz. Balıkçı kardeşlerimizden denizlerin temiz tutulması için ricada bulunuyoruz. Pruvanızın neta, dümeninizi viya, rüzgarınızın kolaya olmasını dileyerek yolunuz bahtınız açık olsun." dedi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da 2021-2022 avlanma sezonun bereketli ve kazasız geçmesi temennisinde bulundu.

Ardından "vira bismillah" diyerek limanda demir alan balıkçılar, havai fişekler atılarak yakınları ve ilgililerce uğurlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldüİstanbul'da vahşet! Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldü
Başka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldıBaşka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldı
Bakan Özer: "Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır"Bakan Özer: "Kovid-19 vakası nedeniyle kapatılan, eğitim öğretime ara veren okulumuz bulunmamaktadır"
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 16 Eylül Perşembe

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
12:39
İkindi
16:09
Akşam
18:53
Yatsı
20:08

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Perşembe

Akdağ Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
Sıhhat Eczanesi
Seyhan
Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Onur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Filistinli tıp öğrencisi nişanlanacağı gün kaybolmuş

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Bursa’nın “Karagöz”ü Hüseyin Bağlar hayatını kaybetti

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Elazığ'da bıçaklı saldırıya uğrayan Japon turist yaralandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Hatay'da bir kadına otomobille çarparak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yakalanan sürücü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.