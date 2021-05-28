Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Akdam Mahallesi Karafakılılar mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 30 arazözle yangına müdahale etmeye başladı.
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