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Adanaspor, Fenerbahçe'den Cenk Alptekin'i alıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.08.2020 10:44 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Fenerbahçe forması giyen Cenk Alptekin'i kadrosuna katmak istiyor. 19 yaşındaki futbolcu için iki kulüp arasında görüşmeler başladı.

Adanaspor, Fenerbahçe'den Cenk Alptekin'i alıyor

Transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürürken gelen teklifleri de değerlendirmeye alıyor.

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Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki genç yıldızı Cenk Alptekin için TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor devreye girdi. TRT Spor'un haberine göre her iki takım arasında transfer görüşmeleri başladı.

FOTOĞRAFLAR: FENERBAHÇE RESMİ SİTESİ

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