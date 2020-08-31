Adanaspor, Fenerbahçe'den Cenk Alptekin'i alıyor

Transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürürken gelen teklifleri de değerlendirmeye alıyor.
Sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki genç yıldızı Cenk Alptekin için TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor devreye girdi. TRT Spor'un haberine göre her iki takım arasında transfer görüşmeleri başladı.
FOTOĞRAFLAR: FENERBAHÇE RESMİ SİTESİ
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