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Adanaspor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı

25.05.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Fırat Gül getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevine Fırat Gül getirilmiştir. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı'mız Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Fırat Gül, turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir." denildi.

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