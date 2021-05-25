Adanaspor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Fırat Gül getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevine Fırat Gül getirilmiştir. Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı'mız Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Fırat Gül, turuncu-beyazlı takımımızın başına getirilmiştir." denildi.



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