Adanaspor’da yeni yönetim kurulu belirlendi

TFF 1.Lig ekiplerinden Adanaspor’da yeni yönetim kurulu belli oldu.

Turuncu-beyazlı ekipte 27 kişiden oluşan yönetim kurulu listesi şu şekilde;

“Başkan Bayram Akgül. Başkan Yardımcıları Osman Çangal, Zeki Kıvanç ve Hamza Akgül. Futbol Şube Sorumlusu Osman Sümer. Basın Sözcüsü ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Erkin Ali Doygun. Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürhan Sakman. İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uzel. İstanbul Sorumlusu Serkan Duran. Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Mutlu. Tesis ve Personelden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Basri Tümöz. Tesisleşmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Naşal. Alt Yapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Tuncay Sakçılar, Mehmet Çalık, Haluk Oğuz, İlhan Sevimli ve Cumali Önelge. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Akgül, Mustafa Furkan Akgül, Reşit Aydın, Erdoğan Şire, Kemal Bekaroğlu, Mustafa Selçuk Çevik, Sefa Noyener, Serkan Aykaç, Gökhan Kılıç ve Savaş Tatil” olarak belirlendi.

