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Adapazarı Belediyesi’nden çocuklar için eğitim serisi

SAKARYA HABERLERİ  | 30.12.2020 17:28 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından çocuklar için çevre ve deprem eğitimi düzenlendi.Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından çocuklar için çevre ve deprem eğitimi düzenlen etkinlikler Youtube’dan canlı yayın aracılığıyla çocuklarla buluştu.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından çocuklar için çevre ve deprem eğitimi düzenlendi.
Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından çocuklar için çevre ve deprem eğitimi düzenlen etkinlikler Youtube’dan canlı yayın aracılığıyla çocuklarla buluştu. Hacivat ve Karagöz ile Çevre Eğitimi, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ile Deprem Eğitimi, çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Deprem bölgesi içerisinde olan Adapazarı’nda, çocukların depreme karşı bilinçli bir yaklaşımda bulunabilmeleri için Deprem Eğitiminde konuşan Etkinlikte konuşan AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, “Depreme karşı ne kadar bilinçli ve tedbirli olursak, tehlikeden o kadar uzaklaşmış oluruz” dedi.
Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Çocukların daha bilinçli bireyler haline gelebilmeleri için Deprem ve Çevre kültürü üzerine iki önemli etkinlik düzenledik. Salgın koşullarına uygun olarak, eğitim ve kültür çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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