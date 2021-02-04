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Adapazarı’nda nüfus bu yıl da arttı

04.02.2021 18:34 | Son Güncelleme:
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Adapazarı’nda nüfus bu yıl da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Adapazarı nüfusu binde 9,9’luk bir artışla 279 bin 127 kişi oldu.Salgın sürecine rağmen şehir merkezi nüfusunun 2 bin 742 kişi daha arttığı görülürken, Adapazarı Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre söz konusu sürede Adapazarı’nda 630 yeni işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Adapazarı nüfusu binde 9,9’luk bir artışla 279 bin 127 kişi oldu.
Salgın sürecine rağmen şehir merkezi nüfusunun 2 bin 742 kişi daha arttığı görülürken, Adapazarı Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre söz konusu sürede Adapazarı’nda 630 yeni işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 verilerine Sakarya’da ikamet eden nüfus sayısı 12 bin 999 kişi artarak 1 Milyon 42 bin 600 oldu. İl genelinde artan 12 bin 999 nüfus sayısının, 2 bin 742’lik artışının Sakarya’nın en büyük ilçesi olan Adapazarı’nda olduğu görülürken ilçedeki nüfusun, son yıllarda artışa geçmesinin temelinde, gerçekleşen ve beklenen yatırımlar olduğu ve ilçenin cazibe merkezi hüviyetini devam ettirmesinin yer aldığı yorumları yapılıyor.

Adapazarı’nda nüfus bu yıl da arttı

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