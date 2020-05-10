Adele'in 45 kilo vermesinin sırrı ortaya çıktı! 'Sabahları yeşil sebze suyu içer ve...'

Simon Konecki ile 2016'da başlayan evliliğini geçen yıl sona erdiren Adele, boşanmanın ardından hızla kilo kaybetti. 32 yaşına giren Adele, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki değişimiyle takipçilerini şaşırttı.

45 kilo verdiği söylenen Adele, fit görünümüyle beğeni toplarken, nasıl kilo verdiği konusu bir kez daha gündeme geldi. Adele'in zayıflaması, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry gibi yıldızlarla çalışan fitness gurusunun yardımıyla gerçekleşti.

Adele'in Hollywood yıldızı arkadaşı Cameron Diaz'ın tavsiyesiyle kendine bir de özel şef tuttuğu öğrenildi.

HAFTADA 5 KEZ EGZERSİZ

Mirror gazetesine konuşan bir kaynak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Elbette başka faktörler de var ama Adele'in ABD'li antrenör Harley Pasternak'tan aldığı tüyolar çok işe yaradı. Lady Gaga ona Harley'in ne kadar iyi olduğunu söyledi ve Adele'e onunla irtibat kurmasını tavsiye etti. Pasternaki, haftada beş kez 35'er dakikalık karın, kalça ve kollar için sıkılaştırıcı egzersiz yaptırdı.

ARALIKLARLA ORUÇ TUTTU

Adele'in bir başka kilo verme sırrının da beslenme düzeni olduğu ortaya çıktı. Adele'in Cameron Diaz'ın tavsiyesi üzerine Amerikalı şef Jason Harley'i tuttuğu öğrenildi.