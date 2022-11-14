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Adele sesini 9 milyon liraya koruyacak

14.11.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayında sadece 24 saat kala ertelediği LKas Vegas konser serisine başlamaya hazırlanan Adele, konsere kadar sesini korumak için 400 bin sterlinlik (yaklaşık 9 milyon lira) bir teknoloji kullanacak.

Adele sesini 9 milyon liraya koruyacak

Adele, sahneye çıkmasından sadece 24 saat önce ertelenen 'Weekends with Adele' adlı Las vegas konser serisine başlıyor. 18 Kasım’da The Colosseum at Caesars Palace’da başlayacak gösteriler için çalışmaya başlayan 34 yaşındaki İngiliz şarkıcı, sesini korumak için son derece ciddi hazırlıklar yapıyor. Ünlü şarkıcının sesini korumak için 400 bin sterlinlik (yaklaşık 9 milyon lira) bir teknoloji kullanacağı öğrenildi.

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Şakıcıya yakın bir kaynak, The Mirror gazetesine konuştu ve “Daha önce kurulmuş karmaşık sistemler vardı, ancak bu gerçekten başka bir seviyede. Sistem; hazırlık odasında nem gidericiler, arıtma üniteleri, su molekülü dağıtma ve soğutma fanlarını birleştirerek ve daha sonra performans gösterdiğinde bu havayı sahneye yönlendirerek çalışır. Adele sesini korumak için mümkün olan en iyi havayı alıyor" dedi.

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AĞLAYARAK DUYURMUŞTU

Adele’in daha önce ocak ayında sahne alması beklenirken şov, ekibin Covid olması nedeniyle ertelenmişti. Şarkıcı, ABD'nin Las Vegas kentindeki 24 konserini süresiz ertelediğini ağlayarak duyurmuştu.

Şarkıcının duyuruyu 21 Ocak'taki ilk konserine 24 saat kala yapması hayranlarını kızdırırken, ertelemenin gerçek nedeninin Adele'in kaprisleri olduğu öne sürülmüştü.
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Las Vegaslı gazeteci Scott Roeben, şarkıcının konserlerin gerçekleştirileceği Caesars Palace Colosseum'daki ses ve teknoloji sistemlerinin değiştirilmesini istemesi nedeniyle organizasyonun kaosa sürüklendiğini öne sürmüştü.

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BİLETLER 30 BİN DOLARA KADAR ÇIKTI

Bir kaynaksa "Teknik sistem milyonlara mal olmasına rağmen, Adele memnun değildi. Zaten gergin olan Adele, teknik sistemi beğenmeyince de paniğe sürüklendi" demişti.

Tüm sorunlar çözüldükten sonra ünlü şarkıcı sahneye çıkmaya hazır görünüyor. Gösteri için bazı biletlerin karaborsada 30 bin dolara satılması da dikkat çekiyor.

Geçen ay Adele, İngiliz Edebiyatı diploması almayı planladığı için Las Vegas’taki gösterilerin ardından müziğe ara vereceğini açıklamıştı.

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