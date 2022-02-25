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  4. Adem Asil, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bir kez daha final kaldı

Adem Asil, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bir kez daha final kaldı

25.02.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adem Asil, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda bir kez daha final kaldı

Almanya'da düzenlenen Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Adem Asil, atlama masasında finale kaldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcunun 14.166 puanla elemeleri 7. sırada tamamladığı ve finale çıktığı aktarıldı.

Adem Asil, halka aletinde de finale yükselmişti.

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