SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ademi, Kosova Milli Takımı'nı seçerse Muriqi'yle birlikte oynayacak

Ademi, Kosova Milli Takımı'nı seçerse Muriqi'yle birlikte oynayacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.11.2020 11:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ay başında renklerine bağladığı golcü futbolcu Kemal Ademi'nin Kosova Milli Takımı'yla oynamak için federasyonla görüştüğü öğrenildi. Ademi, Kosova'yı seçerse eski Fenerbahçeli Muriqi ile takım arkadaşı olacak.

Ademi, Kosova Milli Takımı'nı seçerse Muriqi'yle birlikte oynayacak

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ay başında renklerine bağladığı golcü futbolcu Kemal Ademi ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı.

Sarı lacivertliler, 24 yaşındaki 1.98'lik forvet oyuncusu Kemal Ademi'yi 3+1 yıllığına transfer etmişti. İsviçre ve Almanya pasaportu olan Kemal Ademi'nin hangi milli takımda forma giyeceği merak edilirken golcü oyuncunun Kosova ve Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyebileceği ortaya çıkmıştı.

"ÖNCE FENERBAHÇE'DE OYNAMASI LAZIM"

Geçtiğimiz gün milli takımla ilgili bir açıklama yapan Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Fenerbahçeli oyuncuyla da ilgili sürpriz sözler sarf etti.

Kosova Milli Takımı'na Ademi'yi kazandırmak için görüşmeler yaptığını doğrulayan Agim Ademi, "Kemal Ademi'yle görüşmelerimiz var ve görüşmeye de devam edeceğiz. Kemal'in Fenerbahçe kadrosunda şans bulmasını istiyorum, çünkü takım değişikliği bazen problem olabiliyor. Kemal Ademi ile sürekli temas halindeyim ve bizimle olacak ama önce Fenerbahçe'ye alışması lazım" dedi.

"TÜRKİYE'DE AKRABALARIM VAR"

Ademi geçtiğimiz ay milli takımla ilgili yaptığı açıklamada Kosova pasaportunun olmadığını söylemiş ve Türkiye Milli Takımı'nda forma giyebilme ihtimalinden bahsetmişti.

Ademi Milli Takım ile ilgili soruya "Türkiye'de akrabalarım var ama Türk Milli Takımı'nda oynayabilir miyim bilmiyorum. İsviçre pasaportum var, Almanya pasaportum var. Kosova pasaportum yok." açıklaması yapmıştı.

MURIQI'YLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Eğer Ademi, Kosova Milli Takımı'nda forma giyerse eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yle takım arkadaşı olacak ve hücumda birlikte ter dökecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
F.Bahçe'de dikkat çeken görüntü!F.Bahçe'de dikkat çeken görüntü!
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Survivor Aycan'a büyük şok!
Survivor Aycan'a büyük şok!
Fatih Terim'den Arda Turan kararı!
Fatih Terim'den Arda Turan kararı!
Cimbom'dan bomba transfer! Dünyanın en hızlı futbolcusu...
Cimbom'dan bomba transfer! Dünyanın en hızlı futbolcusu...
Canlı yayında 2 kez tacize uğradı!
Canlı yayında 2 kez tacize uğradı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Dorukhan Toköz ezeli rakibe transfer oluyor!
Dorukhan Toköz ezeli rakibe transfer oluyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
En güzel Fenerbahçe sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ademi, Kosova Milli Takımı'nı seçerse Muriqi'yle birlikte oynayacak
F.Bahçe'nin yeni golcüsü, Muriç ile takım arkadaşı oluyor
Fenerbahçe'de futbolcular sakinliğiyle dikkat çekiyor
F.Bahçe'de dikkat çeken görüntü!
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş PFDK'ya sevk edildi!
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş PFDK'ya sevk edildi!
Şampiyonluk oranları yeniden güncellendi! Açık ara favori...
Şampiyonluk oranları güncellendi! Açık ara favori...
Abdullah Avcı'dan olay yaratan Caner Erkin açıklaması
Abdullah Avcı'dan olay Caner Erkin sözleri...
Rıdvan Dilmen'den Diego Perotti yorumu: Değişilmez olur
Rıdvan Dilmen'den yıldız isim için flaş yorum!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.