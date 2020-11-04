Ademi, Kosova Milli Takımı'nı seçerse Muriqi'yle birlikte oynayacak

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ay başında renklerine bağladığı golcü futbolcu Kemal Ademi ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı.
Sarı lacivertliler, 24 yaşındaki 1.98'lik forvet oyuncusu Kemal Ademi'yi 3+1 yıllığına transfer etmişti. İsviçre ve Almanya pasaportu olan Kemal Ademi'nin hangi milli takımda forma giyeceği merak edilirken golcü oyuncunun Kosova ve Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyebileceği ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz gün milli takımla ilgili bir açıklama yapan Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Fenerbahçeli oyuncuyla da ilgili sürpriz sözler sarf etti.
Kosova Milli Takımı'na Ademi'yi kazandırmak için görüşmeler yaptığını doğrulayan Agim Ademi, "Kemal Ademi'yle görüşmelerimiz var ve görüşmeye de devam edeceğiz. Kemal'in Fenerbahçe kadrosunda şans bulmasını istiyorum, çünkü takım değişikliği bazen problem olabiliyor. Kemal Ademi ile sürekli temas halindeyim ve bizimle olacak ama önce Fenerbahçe'ye alışması lazım" dedi.
Ademi geçtiğimiz ay milli takımla ilgili yaptığı açıklamada Kosova pasaportunun olmadığını söylemiş ve Türkiye Milli Takımı'nda forma giyebilme ihtimalinden bahsetmişti.
Ademi Milli Takım ile ilgili soruya "Türkiye'de akrabalarım var ama Türk Milli Takımı'nda oynayabilir miyim bilmiyorum. İsviçre pasaportum var, Almanya pasaportum var. Kosova pasaportum yok." açıklaması yapmıştı.
Eğer Ademi, Kosova Milli Takımı'nda forma giyerse eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yle takım arkadaşı olacak ve hücumda birlikte ter dökecek.
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