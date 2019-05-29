SPOR

Adil Gevrek: Çok onurlu ve gururluyuz

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 29.05.2019 10:08 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, ''Birkaç gün içerisinde teknik direktör ile ilgili rotamızı çizeceğiz'' dedi.

Adil Gevrek: Çok onurlu ve gururluyuz

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da bir otelde iftar düzenledi. İftara; Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Malatyaspor camiası, milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bir sezonu daha geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Adil Gevrek, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, ''Pazar günü son maçımızı oynayarak 5'inci sırada yer aldık ve UEFA'ya katılmaya hak kazandık. Çok onurlu ve gururluyuz. Hakikaten bizim için bu sene çok iyi geçti. Bize destek veren taraftarımıza, camiamıza, yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza, teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Avrupa'da mücadele edeceğiz hem Malatya'yı hem de ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz. Tabii ki kolay değil, zor ama biz bu güne kadar bütün zorlukları aştık. Allah'ın izni ile hedeflerimize yavaş yavaş ulaşacağız. Tabii ki Avrupa'da şimdiki hedefimiz 2 ön eleme oynadıktan sonra gruplara kalmak'' diye konuştu.

''BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE ROTAYI ÇİZECEĞİZ''

Adil Gevrek, DHA'ya yaptığı açıklamada teknik direktör konusu ile ilgili olarak, ''Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile yoğun bir maç haftasını geride bıraktık. İnşallah birkaç gün içerisinde yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı toplayıp önümüzdeki rotayı çizeceğiz'' dedi.

''HEM EKONOMİK ANLAMDA HEM DE SPORTİF ANLAMDA BAŞARILI OLMAMIZ LAZIM''

Devre arasında Malatyaspor'dan ayrılan Khalid Boutaib ile Sadık Çiftpınar hakkında da konuşan Adil Gevrek, iki oyuncunun ilk devrede kendilerine çok katkı sağladıklarını ifade etti. Başkan Gevrek, ''Tabii yerlerine gelen oyuncular oldu. Ekonomik anlamda satmamız gerekiyordu. Farklı da olabilirdi daha tersi olabilirdi, futbolda bu tür şeyler olabiliyor. Gelen daha iyi olabilir, gelen tutmayabilir. Giden arattırır bu tür şeyler futbolun içerisinde olan şeyler ama ben sadece 2 futbolcunun gitmesine bağlamıyorum. Biz her zaman sportif ve ekonomik anlamda başarılı olmamız gerektiğini söylüyoruz. Bu konulara dikkat ediyoruz. Geçen sene mali kongremizi yaptık, 26 milyonluk borcu 11 milyona düşürdük. Bu da önemli bir başarı, bu tarafından da bakmak lazım. Onun için biz hem ekonomik anlamda hem de sportif anlamda başarılı olmamız lazım''şeklinde konuştu.

''DELEGELERİMİZ TEVECCÜH EDİP BİZE OY VERİRLERSE ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİRİZ''

Başkan Adli Gevrek, Haziran ayının başında Malatyaspor'da genel kurul yapacaklarını hatırlatarak, ''Adayız, inşallah hayırlısı olur Malatyaspor için. Delegelerimiz teveccüh edip bize oy verirlerse elimizden gelen gayreti gösteririz" ifadelerini kullandı.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Süper Lig'de Tayfun Korkut sürprizi!Süper Lig'de Tayfun Korkut sürprizi!
Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeEvkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Evkur yeni Malatyaspor Adil Gevrek

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm

A Milli Takım'da sakatlık şoku

A Milli Takım'da sakatlık şoku

Yıldız isim, Fenerbahçe'ye veda etti

Yıldız isim, Fenerbahçe'ye veda etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Bursaspor'u yeneceğiz'

'Bursaspor'u yeneceğiz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hamit Altıntop'un yeni adresi belli oldu

Hamit Altıntop'un yeni adresi belli oldu

'Kazandığımız için mutluyuz'

'Kazandığımız için mutluyuz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adil Gevrek: Çok onurlu ve gururluyuz

'Çok onurlu ve gururluyuz'

Evkur Yeni Malatyaspor'un Tayfun Korkut ile görüştüğü iddia edildi

Süper Lig'de Tayfun Korkut sürprizi!

Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde

Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde

Yeni Malatyaspor'un borcu 11 milyon 500 bin lira

Malatyaspor'un borcu açıklandı

Evkur Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

Ve karar verildi! Yollar ayrıldı

Adil Gevrek: Malatya'mızı daha da güzel günlere taşıyacağız

Adil Gevrek iddialı konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.