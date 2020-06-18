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Adilcevaz GKY TÜRŞAD Voleybol Takımından Başkan Gürsoy’a plaket

BİTLİS HABERLERİ  | 18.06.2020 09:48 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz GKY TÜRŞAD Spor Kulübü tarafından Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy’a plaket takdim edildi.TVF 1’inci Ligin yeni takımı Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü Başkanı Avukat Kadir Köstekçi ve yönetim kurulu üyeleri, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy’u makamında ziyaret ederek, kulübe yapmış olduğu destek ve katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Bitlis’in Adilcevaz GKY TÜRŞAD Spor Kulübü tarafından Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy’a plaket takdim edildi.
TVF 1’inci Ligin yeni takımı Adilcevaz Girişim Kültür Yardımlaşma ve Türkiye Şehit Aileleri Derneği Spor Kulübü Başkanı Avukat Kadir Köstekçi ve yönetim kurulu üyeleri, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy’u makamında ziyaret ederek, kulübe yapmış olduğu destek ve katkılarından dolayı plaket takdim etti. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevaz GKY TÜRŞAD Voleybol Takımının önümüzdeki sezon Bitlis’i TVF 1’inci Liginde temsil edecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Kadir Beyin yönetimindeki voleybol takımımız önemli bir başarı sağlayarak TVF 1’inci Ligine çıktı. İnşallah bu senede ilimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil ederek 1’inci Ligde de başarılı olurlar. Biz belediye ve Adilcevazlılar olarak her zaman takımızın yanında olduk, yine de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz çok güzel şeyler yapıyor. Bundan sonra istikbal gençlerdedir. Kadir Beyin şahsında tüm arkadaşlara, yönetime, oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Kendilerine mücadele edecekleri TVF 1’inci Liginde de üstün başarılar diliyorum” dedi.
Kulüp Başkanı Avukat Kadir Köstekçi ise TVF 1’inci Liginde önemli başarılar hedeflediklerini ifade ederek, “Kulüp olarak geçen sezon 2. Ligde mücadele ettik ve burada önemli işlere imza attık. Bu süre zarfında sağ olsun belediye başkanımız ciddi anlamda yanımızda oldu. Kulübümüz adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Sıkıntılı bir süreçten geçerek TVF 1. Ligine yükseldik. Tabi bu başarımızı tek başımıza elde etmedik. Bu başarı kurumlarımızın, halkımızın ve iş adamlarımızın sayesinde oldu. Artık yeni bir döneme gireceğiz. Bundan sonraki işimizin daha zor olacağını biliyoruz. Bu nedenle herkesin desteğine daha çok ihtiyacımız olacak. İnşallah gelecek sezonda ilimizi ve ilçemizi daha güzel bir şekilde tanıtma fırsatı yakalamış oluruz” diye konuştu.

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