Aslı Enver'den beklenmedik karar: Eşi açıkladı

“Bana Artık Hicran De”, “ Kış Güneşi” ve “İstanbullu Gelin” gibi çok sayıda başarılı projeyi kariyerine sığdıran ünlü oyuncu hamilelik süresince set temposuna ara vermişti. Son dönemlerde tüm enerjisini kızına ve eşine ayıran Enver aldığı kritik kararla yeniden gündem oldu.

Kariyerinde “ Kavak Yelleri” dizisiyle yakaladığı yükselişin ardından birçok projede hem beyaz perdede hem de ekranda adından sıklıkla söz ettiren ünlü oyuncu Aslı Enver’in ekranlara ne zaman döneceği merak konusu olurken aldığı kritik karar sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Kendine has tarzı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hayranlarından yoğun ilgi gören güzel oyuncunun eşi Berkin Gökbudak, Çekya'nın başkenti Prag'a taşınma kararı alması sevenlerini de şaşkına çevirdi.

“BİR GÜN BURASI EVİMİZ OLABİLİR”

Enver’in eşi ülkeyi terk etme kararlarıyla ilgili olarak şu sözleri kullandı: 3 yıl önce eşimle Prag'ı ziyaret ederken, o an için neredeyse imkansız gibi gelen bir cümle kurmuştum; 'Bir gün burası evimiz olabilir.'

O sırada bu sözlerin arkasında bir plan ya da ufukta görünen bir fırsat yoktu. Sadece buranın özel bir yer olduğuna dair içten gelen bir his vardı.

Bugün o düşünce gerçeğe dönüştü.