Adilcevaz’da hemşireler ve ebeler unutulmadı

Bitlis’in Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde görev yapan ebe ve hemşireler, hastane yönetiminin jesti ile karşılaştı.

Adilcevaz Onkoloji Hastanesi yönetimi, 12-18 Mayıs hemşireler haftası dolayısıyla bu zorlu süreçte fedakârca çalışan personelinin gününü kutlayarak onlara çeşitli hediyeler verdi. Ebe ve hemşirelere çeşitli hediyeler takdim eden yöneticiler, hastane personeline yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek onların gününü kutladı. Başhekim Türkan Bıçakçıoğlu, ebe ve hemşirelerin sağlık hizmetleri sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan ebelik ve hemşirelik mesleği insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslek. Bu zorlu süreçte bile işini severek fedakarca yapan ebe ve hemşirelerimizin bu özel gününü kutluyorum. Ayrıca değerli personellerimiz için bu etkinliğin düzenlemesine öncülük eden Sağlık Hizmetleri Müdürümüz Reyhan Ertunç hanıma teşekkür ediyorum" dedi.

