Adilcevaz’da içme ve sulama suyu çalışması

Bitlis’in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede yapımı devam eden içme ve sulama suyu çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçede özellikle yaz aylarında yaşanan içme ve sulama suyu sıkıntısı, baraj mevkiinde başlatılan kaptaj çalışmalarıyla çözüme kavuşacak. Başkan Gürsoy’un talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında su depolarındaki kayıp ve kaçaklar kontrol altına alınarak boşa akan suyun önlenmesi sağlanacak. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, personelleriyle birlikte çalışma yapılan alanda incelemelerde bulunarak kurban kestirdi.

Başkan Gürsoy, yapılan çalışmanın ilçe için çok önemli olduğunu ifade ederek, “İlçemizin can damarı olan Kef Kalesi eteklerindeki baraj mevkiinde belediye olarak içme suyu kaptaj çalışmalarına başladık. Geçmiş dönemdeki belediye başkanlarımızda burada çeşitli çalışmalar yapmışlar. Fakat buradaki suyumuz pek sağlıklı ve hijyenik değildi, depolarda kaçaklar vardı. İlçemizin en önemli sorunlarından biri içme ve sulama suyu sorunudur. Bu sorunu çözmek için yeni bir depo ve kaptaj yapıyoruz. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ilçemizin içme suyu kapasitesinde en az yüzde 70 bir artış sağlanacak. Aynı zamanda burada klorlama ve hijyen kurallarına uyarak halkımıza daha temiz ve daha sağlıklı içme suyu ulaştıracağız. Ayrıca baraja giden suyun önüne de yeni bir bent yaparak bu suyun içme suyuna karışmasını da önleyeceğiz. Bu su sayesinde de sulama suyu sorununu çözüme kavuşturacağız. Bu projemizi çok önemsiyoruz. Bu çalışma sürecinde hemşehrilerimiz ara ara sıkıntı yaşayabilirler fakat biraz sabırlı olsunlar. Bizde buradaki çalışmaları sık sık yerinde takip ediyoruz. Aksi takdirde yapılacak bir hata yüzünden suyun kaynağını kaybedebiliriz. Bu nedenle çalışmalarımızı daha dikkatli ve özenle sürdürmeye çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede ilçemizi daha bol, daha sağlıklı ve hijyenik suya kavuşturacağız” dedi.

